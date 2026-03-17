Туристический рай превратился в прифронтовую крепость

С началом войны на Ближнем Востоке иранский остров Кешм превратился из туристического и торгового рая в прифронтовую крепость и главный стратегический приз для морской пехоты США, пишет Al Jazeera.

Отставной ливанский бригадный генерал Хасан Джуни сообщил Al Jazeera, что Кешм обладает «ударными возможностями» внутри ракетных городов. Обширные подземные сети предназначены для эффективного контроля или закрытия Ормузского пролива.

Кешм — крупнейший остров Персидского залива площадью 1,4 тыс. кв. км, где проживает около 148 тыс. человек. Расположенный всего в 22 км от портового города Бендер-Аббас, он доминирует в проливе Кларенс, позволяя контролировать главный вход в Ормузский пролив. По словам аналитиков, остров служит основной платформой для реализации стратегии «асимметричной» морской мощи Ирана, превратившись в «неизбежный авианосец».