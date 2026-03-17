Глава МИД: Иран «ослаблен», а Израиль пойдет до конца

Израиль работает над «ослаблением» руководства Ирана, чтобы «создать условия для перемен», заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, указав, что Тегеран уже «значительно ослаблен».

«Мы не хотим каждый год оказываться в новой войне, — сказал Саар на пресс-конференции в Иерусалиме. — Чтобы этого избежать, нам нужно делать то, что мы делаем сегодня».

По словам Саара, действия Израиля направлены на то, чтобы позволить иранцам самим формировать свое будущее: «В конечном итоге это в руках иранского народа… но этот жестокий, репрессивный режим должен быть ослаблен до такой степени, чтобы это стало возможным».

Глава МИД считает, что Иран «драматически ослаблен» недавними ударами и «совсем не тот, каким был три недели назад». Саар еще раз добавил, что Израиль продолжит свою кампанию до достижения своих целей.