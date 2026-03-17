Нетаньяху желает иранцам «год свободы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне военных действий в регионе записал видеообращение к иранскому народу с поздравлениями по случаю праздника Новруз.

Глава правительства Израиля пожелал иранцам хорошо отметить праздник в кругу семьи и друзей.

«В этом году этот праздник имеет особое значение. Отметьте его с друзьями, семьей, любимыми. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать вам счастливого Новруза - года свободы, нового начала надежды для всех вас, дорогие друзья», - сказал Нетаньяху.