Очередная атака на исторический памятник в Баку

Ульвия Худиева
19:26 2326

В Баку зафиксирован очередной случай незаконного вмешательства в объект культурного наследия.

В Ясамальском районе, по адресу: проспект Иншаатчилар, 2, вокруг здания АТС и административного корпуса ведутся демонтажные работы. Вдоль проспекта уже установлены опорные конструкции для ограждений.

Архитектор Абдул Гусейнов сообщил haqqin.az, что административное здание внесено в государственный реестр как исторический памятник. Ситуация вокруг здания неясная: на месте нет информационного щита с данными о разрешениях, подрядчике, сроках работ и других обязательных сведениях. Исполнитель работ отказался предоставить какую-либо информацию.

«Административное здание находится под государственной охраной как памятник истории и архитектуры (инв. № 3741). Поэтому информационный щит о проводимых работах должен быть установлен обязательно», — отметил архитектор. Он напомнил, что с 1 февраля этого года ужесточена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение объектов исторического и культурного наследия.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия сообщили haqqin.az, что, несмотря на предупреждения о недопустимости вмешательства, незаконные ремонтные работы на памятнике местного значения с инвентарным номером 3741 на проспекте Иншаатчилар были возобновлены.

Первое нарушение выявили в октябре 2025 года. Во время осмотра сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы установили, что ремонт ведется без согласованного проекта, что нарушает требования закона «Об охране памятников истории и культуры». Тогда же было вынесено предупреждение о необходимости немедленно прекратить незаконные работы и согласовать проект в установленном порядке. Однако 14 марта ремонтные работы на объекте вновь продолжились. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении по статье 231.3 Кодекса об административных проступках.

