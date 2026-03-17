США и Израиль стирают «Басидж» на улицах Тегерана

«В течение последних нескольких часов израильские ВВС наносят удары по оперативникам и постам подразделений «Басидж», дислоцированным в Тегеране», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Армия обороны Израиля заявила, что предоставит более подробную информацию позже.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из высокопоставленных командиров иранского режима: ВВС Израиля нанесли точечный удар в центре Тегерана, ликвидировав Голам Резу Сулеймани, который в течение последних шести лет командовал военизированным добровольческим формированием «Басидж» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).