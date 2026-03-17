В Казахстане новая Конституция

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую Конституцию республики и указ о мерах по ее реализации, сообщила пресс-служба президента.

Теперь День Конституции Казахстана будет ежегодно отмечаться 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне. «Идея обновления Конституции зародилась два года назад. Затем она получила широкое обсуждение с последующей детальной разработкой проекта нового Основного закона. Итоговый документ — результат неустанных коллективных усилий», — заявил президент во время торжественного мероприятия, посвященного принятию Конституции республики.

Референдум по новой Конституции в Казахстане завершился 15 марта. При явке 75,3% за новый Основной закон проголосовали 86,7% человек. Новый вариант Конституции должен вступить в силу 1 июля 2026 года.

Проект новой Конституции Казахстана предусматривает масштабное изменение системы власти. Поправки, в частности, вводят дополнительное требование к кандидатам в президенты — не менее пяти лет опыта на госслужбе или выборных должностях при сохранении семилетнего срока полномочий. Президент получает расширенные полномочия при формировании правительства и право распустить парламент, если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра. Также увеличивается список должностей, назначаемых главой государства. Конституция отдельно закрепляет, что президент не несет уголовной и административной ответственности за действия на посту, кроме государственной измены.

Документ также восстанавливает должность вице-президента, который станет первым в линии передачи власти в случае досрочной отставки главы государства.