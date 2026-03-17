«Отличная работа»: сенатор Линдси Грэм о ликвидации Лариджани

Американский политик-республиканец, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм отреагировал на ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате израильского удара словами «отличная работа».

В своем аккаунте в соцсети X Грэм написал, что «одного из главных угнетателей иранского народа и защитника религиозного нацистского режима в Иране больше нет. Убийство печально известного главы службы безопасности Али Лариджани — это самый серьезный удар по режиму со времени смерти аятоллы (Али Хаменеи)».

Грэм назвал Лариджани «одной из ключевых фигур в системе безопасности режима, которая используется для запугивания народа Ирана и всего региона. Его гибель усиливает давление на власти, поскольку они продолжают терять первый и второй эшелоны руководства».

«Это была впечатляющая военная операция со стороны всех, кто в ней участвовал. Отличная работа», — написал соратник Трампа в соцсети Х.