Страны НАТО отказались поддержать США. Трамп заявил, что не нуждается в их помощи

По его словам, государства НАТО не хотят вмешиваться в операцию против Ирана, «несмотря на то, что почти каждая страна решительно поддерживает наши действия» и считает, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

«Меня не удивляют их действия, поскольку я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в трудную минуту», — написал Трамп.

«В связи с нашим военным успехом нам больше не нужна и не требуется помощь стран НАТО, она нам никогда и не была нужна. То же касается Японии, Австралии или Южной Кореи. Фактически, говоря как президент США — самой могущественной страны в мире, нам не нужна ничья помощь», — написал Трамп.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию в Иране иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем. На минувших выходных Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район корабли, чтобы избавиться от иранской угрозы. 16 марта президент США сказал, что «многие страны уже в пути, некоторые очень положительно настроены». О ком идет речь, он уточнять не стал.

Ранее Евросоюз не поддержал призыв президента США подключиться к операции в Ормузском проливе и дал понять, что не намерен участвовать в военном конфликте с Ираном. В свою очередь Трамп в интервью Financial Times заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если союзники не помогут Вашингтону разблокировать Ормузский пролив.