Из-за войны миру грозит рекордный голод

Крупнейшая в мире гуманитарная организация по борьбе с голодом считает, что, если эскалация не прекратится к середине года, то до 45 млн человек могут оказаться в состоянии острой нехватки продовольствия. Общее число людей, страдающих от нестабильных поставок продовольствия, достигнет 363 млн.

Конфликт вокруг Ирана может резко ухудшить продовольственную ситуацию в мире и увеличить число голодающих до рекордных значений, пишет Bloomberg со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН (WFP).

Одним из ключевых факторов риска в ООН называют нарушение судоходства через Ормузский пролив, а также растущие угрозы для перевозок в Красном море. Война с Ираном приводит к росту цен на топливо и удобрения, что усиливает давление на продовольственные рынки далеко за пределами Ближнего Востока.

«Если конфликт продолжится, он вызовет шоковые волны по всему миру, и сильнее всего пострадают семьи, которые уже не могут позволить себе еду», — заявил заместитель исполнительного директора WFP Карл Скау.

Перебои логистики в Персидском заливе уже отражаются на наиболее уязвимых странах, включая Судан и Сомали, где цены на базовые товары стремительно растут. Наиболее подвержены кризису страны Африки, которые в значительной степени зависят от импорта продовольствия и топлива. По прогнозам WFP, число людей, испытывающих нехватку еды в этих регионах, может увеличиться на 20%.