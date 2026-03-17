Пехлеви о ликвидации Лариджани: «Понес справедливое наказание за преступления»

Наследный принц Реза Пехлеви заявил, что высокопоставленные иранские деятели, включая секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира «Басидж» Голамрезу Сулеймани, «понесли справедливое наказание за свои преступления».

«Али Лариджани, Голамреза Сулеймани и другие, ответственные за жестокие убийства, понесли наказание за свои действия», — написал Пехлеви в соцсети X.

Он добавил, что надеется, что это принесет «некоторое облегчение» скорбящим семьям в Иране.

Пехлеви также призвал членов иранских сил безопасности сложить оружие и перейти на сторону противника, заявив: «Сложите оружие… и вступите в армию света».