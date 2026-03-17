США и Израиль готовят главную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривают возможность наземной операции для захвата запасов обогащенного урана в Иране. Цель этой рискованной миссии — захватить или уничтожить сотни килограммов радиоактивного вещества, лишив Иран материалов, необходимых для создания ядерного оружия. Об этом пишет британская The Telegraph. Предположительно, остатки ядерного арсенала Ирана хранятся глубоко под землей на нескольких сильно поврежденных ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам ранее в этом месяце, что Соединенные Штаты «пока не взялись за это, но это то, чем мы можем заняться позже». Госсекретарь США Марко Рубио заявил Конгрессу, что «придется самим пойти и забрать это (иранский уран)».

При этом, говорится в публикации, военные эксперты предупреждают, что любая подобная операция будет сопряжена с огромным риском, а также будет масштабнее и сложнее, чем «недавние победы американских и израильских спецподразделений». «Трудности, связанные с безопасным поиском и транспортировкой радиоактивных материалов, означают, что такая миссия может занять дни, а не минуты или часы. Это также потребовало бы размещения сотен военнослужащих на территории противника в одном или нескольких местах, что привело бы к резкому увеличению как военных рисков, так и объема выполняемых задач», - отмечает автор статьи. Подобный рейд потребовал бы «потенциально самой масштабной операции спецназа в истории», заявил Джеймс Ставридис, отставной адмирал США и бывший командующий НАТО, в интервью The Wall Street Journal. По оценкам, до ударов в июне 2025 года Иран располагал более чем 400 кг высокообогащенного урана с содержанием 60 процентов, который потенциально мог быть переработан в оружейный уран с содержанием 90 процентов. Объект подвергся бомбардировке в июне прошлого года, но, как полагают, Ирану удалось расчистить завалы и восстановить доступ. Иран же утверждает, что его запасы «завалены обломками». Однако, по сообщениям, американские чиновники все больше обеспокоены тем, что запасы могли быть перемещены или могут быть перевезены в ближайшее время.

«Для обеспечения сохранности и вывоза подобных материалов потребуются не только элитные подразделения, но и значительные научные знания и подготовка, силы специального назначения, такие как американские бойцы подразделения Delta Force, эксперты по взрывчатым веществам и инженеры, а также экскаваторы для разбора завалов. Для выполнения миссии также нужны специалисты по обезвреживанию бомб на случай, если комплексы будут заминированы. Эти силы смогут рассчитывать на подавляющее превосходство Америки в воздухе над Ираном, но им также потребуется защитный кордон на земле на случай иранской контратаки. Вполне возможно, что это могут быть такие силы, как 75-й полк рейнджеров или 82-я воздушно-десантная дивизия. Для того чтобы добраться до мест и вернуться обратно, потребуются транспортные самолеты MC-130J Super Hercules или вертолеты MH-47 Chinook», - говорится в статье британского издания. Также отмечается, что «сообщения о том, что по меньшей мере шесть самолетов MC-130J сейчас базируются на авиабазе RAF Mildenhall в графстве Саффолк, усилили предположения о том, что Вашингтон рассматривает различные варианты действий». Считается, что высокообогащенный уран хранится в виде газообразного гексафторида урана в баллонах с тяжелыми металлами. Ранее в этом месяце Шерил Рофер, бывший ученый-ядерщик из Национальной лаборатории Лос-Аламоса, подсчитала, что запас в 400 кг будет состоять из 30-60 баллонов. Их необходимо будет тщательно хранить, чтобы предотвратить ядерную цепную реакцию. Повреждение также может привести к воздействию токсичных химических веществ. Если влага попадает в транспортные или складские баллоны, гексафторид урана вступает в реакцию с водой, образуя токсичный фторид уранила и фтороводородную кислоту.