Украина уничтожила 18 резервуаров на крупнейшей нефтебазе в России

По их словам, после прилета четырех беспилотников на объекте возник масштабный пожар, площадь которого составила 3 тысячи кв. м. В результате сгорело 18 из 20 резервуаров: девять с бензином и девять с дизельным топливом, а также семь бензовозов. Никто не пострадал. В настоящее время работа предприятия остановлена.

Удар Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Лабинске Краснодарского края 16 марта привел к «почти полному уничтожению» ее резервуарного парка, утверждают источники Astra в экстренных службах региона.

Глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил во вторник, что горение продолжается, и назвал ситуацию «стабильной». Роспотребнадзор отчитался об отсутствии превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Нефтебаза в Лабинске принадлежит ООО «Югнефтепродукт» и является одной из крупнейших в Краснодарском крае. Она вмещает 9 тысяч кубометров топлива и обеспечивает Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область и Адыгею, в том числе реализует бензины АИ-80, АИ-92, АИ-95, дизель и масла различных производителей.

За последнюю неделю украинские беспилотники неоднократно поражали объекты ТЭК в Краснодарском крае. 12 и 15 марта горела нефтебаза в пригороде Тихорецка.

ЛПДС Тихорецкая — ключевой перевалочный узел «Транснефти» на юге России, обеспечивающий прием, хранение и транспортировку нефти.

«Газпром» сообщал, что 10 и 11 марта были атакованы компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья», которые обеспечивают поставки по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все три находятся в Краснодарском крае.