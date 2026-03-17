Трамп: «Второго Вьетнама» не будет. Нефть скоро обрушится. Из Ирана «уйдем в ближайшем будущем»

Президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение, что по завершении боевых действий на Ближнем Востоке последует резкое снижение цен на нефть.
«Как только война завершится, что произойдет скоро, цены обрушатся, как скала. Вот увидите», - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.
Президент США также заявил, что в ближайшем будущем военные США будут готовы завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил: «Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем». При этом Трамп подчеркнул, что, если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, что Тегерану потребуется 10 лет, чтобы восстановиться от понесенного ущерба.
Он также отметил, что у США есть большие планы на Иран после завершения конфликта. В частности, американский лидер вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные к США силы.
Кроме того, президент США заявил об ответственности убитого секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани за гибель протестующих в стране. «На самом деле вчера был убит их главный человек. Он был ответственен за убийство протестующих», — отметил Трамп.
Трамп заявил, что не видит причин опасаться затягивания конфликта с Ираном по «вьетнамскому» сценарию.
«Нет, я не боюсь этого... Я вообще ничего не боюсь», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он того, что операция против Ирана в случае отправки войск непосредственно в эту страну может превратиться для США в аналог войны во Вьетнаме.