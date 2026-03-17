Трамп: «Второго Вьетнама» не будет. Нефть скоро обрушится. Из Ирана «уйдем в ближайшем будущем»

«Как только война завершится, что произойдет скоро, цены обрушатся, как скала. Вот увидите», - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Президент США также заявил, что в ближайшем будущем военные США будут готовы завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил: «Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем». При этом Трамп подчеркнул, что, если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, что Тегерану потребуется 10 лет, чтобы восстановиться от понесенного ущерба.

Он также отметил, что у США есть большие планы на Иран после завершения конфликта. В частности, американский лидер вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные к США силы.

Кроме того, президент США заявил об ответственности убитого секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани за гибель протестующих в стране. «На самом деле вчера был убит их главный человек. Он был ответственен за убийство протестующих», — отметил Трамп.

Трамп заявил, что не видит причин опасаться затягивания конфликта с Ираном по «вьетнамскому» сценарию.

«Нет, я не боюсь этого... Я вообще ничего не боюсь», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он того, что операция против Ирана в случае отправки войск непосредственно в эту страну может превратиться для США в аналог войны во Вьетнаме.