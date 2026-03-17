Трамп: «Куба в плохом состоянии. Скоро кое-что предпримем»

Вашингтон в скором времени примет некоторые меры в отношении Кубы, заявил президент США Дональд Трамп.

«Куба сейчас находится в очень плохом состоянии. Они ведут переговоры с Марко Рубио, и очень скоро мы кое-что предпримем в отношении Кубы» - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер не стал уточнять, какие действия предпримет.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что не намерен обсуждать возможность ослабления торгово-экономического эмбарго Кубы со стороны США.