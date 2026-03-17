В Баку сильный пожар: горит мебельный цех

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в Бинагадинском районе Баку, на территории, известной как «шоссе Баксоль», горит мебельный цех.
В пресс-службе МЧС заявили, что на место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны министерства. В настоящее время идет тушение пожара.
В МВД же сообщили, что в связи с пожаром сотрудники полиции были направлены на место происшествия.
«Принимаются оперативные меры по обеспечению безопасной эвакуации граждан, установлению контроля над территорией, а также для обеспечения беспрепятственной работы пожарных подразделений. Также сотрудниками полиции продолжаются необходимые работы по устранению заторов на автомобильной дороге и регулированию движения», — говорится в сообщении.