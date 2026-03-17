От нефти до беженцев: как война в Иране бьет по Южному Кавказу

Продолжающийся конфликт вокруг Ирана начинает напрямую отражаться на ситуации на Южном Кавказе, втягивая страны региона в растущую зону нестабильности. Об этом предупреждают эксперты Carnegie.

Как отмечается в материале, «последствия уже ощущаются на северной границе Ирана», при этом страны Южного Кавказа фактически оказываются в зоне нарастающей геополитической напряженности.

Экономическая картина носит двойственный характер: рост цен на нефть может увеличить доходы Азербайджана, однако одновременно усиливается инфляционное давление. Среди рисков эксперты выделяют возможный приток беженцев из Ирана, даже несмотря на закрытые границы. При этом Баку, как подчеркивается, «ясно дал понять, что не будет вступать в войну против Ирана», и отвергает предположения о возможном использовании своей территории третьими странами.

Для Южного Кавказа в целом последствия конфликта могут оказаться системными — от угроз транспортным проектам, в частности TRIPP, до изменения баланса сил. В итоге, как отмечают авторы анализа, будущее региона во многом будет зависеть от развития ситуации внутри самого Ирана.