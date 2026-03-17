Санду заявила, что в Молдове упал российский беспилотник со взрывчаткой

Российский беспилотник упал возле села Тудора в Штефан-Водском районе недалеко от границы с Украиной, заявила президент Молдовы Майя Санду.

«Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, нес взрывчатку... Россия продолжает нарушать наш суверенитет и подвергать опасности жизни наших людей», — написала она в соцсети X.