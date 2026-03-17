Ограничения для журналистов в России

Как пишет «Медуза», под «обвинительной информацией» авторы законопроекта имеют в виду «сведения в СМИ, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий, независимо от использования оценочных, предположительных либо ссылочных формулировок». В документе говорится, что до решения суда СМИ должны писать о том или ином человеке «исключительно в нейтральной форме» — без утверждений или предположений о его виновности. В частности, не допускаются такие формулировки, как «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», а также ссылки на проверки и расследования. Ограничения должны распространяться на все стадии следствия и судебного процесса. За нарушения авторы законопроекта предлагают наказывать административными штрафами.

Против законопроекта уже выступил депутат Госдумы, пропагандист Евгений Попов. Он назвал предложение Госсовета Татарстана «довольно удручающим и печальным». «Я советую все-таки руководствоваться законом «О СМИ» и не выдумывать новых запретов, ограничивающих работу репортеров и журналистов, которые точно не приведут к улучшению информационного поля и качества информации», — заявил Попов в комментарии изданию «Подъем».