Байрамов обсудил с Аракчи войну в Иране

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана провели телефонный разговор, сообщают иранские СМИ.

Согласно заявлению иранской стороны, Аббас Аракчи и Джейхун Байрамов обсудили последние события в регионе и двусторонние отношения. Аракчи в ходе разговора подчеркнул, что, согласно международному праву, «ни одна страна не имеет права предоставлять свою территорию и ресурсы для осуществления агрессии со стороны других государств».

Аракчи также указал, что «оборонительные действия Ирана нацелены исключительно против агрессоров и объектов, используемых для нападений на иранскую территорию».

Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов и подтвердили важность продолжения тесных консультаций между двумя странами для устранения любых недоразумений в текущих условиях.