Украина ударила по полигону россиян: погибли офицеры

В Херсонской области 28 февраля беспилотник ВСУ атаковал полигон российского МВД в районе Лазурного во время учебных стрельб сотрудников ОМВД «Голая Пристань».

Сообщается о двух последовательных атаках. Первый удар привел к гибели пяти сотрудников ведомства (включая майора полиции) и ранениям еще нескольких человек. Через полчаса после первого инцидента на место прибыло руководство отдела. В результате повторного удара тяжелые ранения получил начальник ОМВД подполковник Александр Щеглов, передают мониторинговые каналы.

Утверждается, что в ходе инцидента ранения различной степени тяжести получили более пяти сотрудников. Также сообщается о ранении несовершеннолетнего — сына одного из заместителей начальника отдела, находившегося на объекте.

Официального подтверждения данной информации ни от российской, ни от украинской стороны пока нет.