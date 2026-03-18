Эмираты перед выбором

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что страна могла бы принять участие в операции по обеспечению безопасности Ормузского пролива, сообщает во вторник The Guardian.

Выступая на онлайн-мероприятии американского Совета по международным отношениям, Гаргаш подчеркнул, что Абу-Даби не ведет активных переговоров с Ираном.

Ранее он заявил, что остановка судоходства в Ормузе и связанные с этим последствия для энергетических рынков лишь усиливают изоляцию Ирана.

Не уточняется, рассматривается ли участие в настоящий момент или же по завершении конфликта Израиля и США с Ираном.