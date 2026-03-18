Посол США опроверг: Ложь...

Соединенные Штаты пытаются убедить Сирию направить войска на восток Ливана, чтобы содействовать разоружению «Хезболлы», но сирийские власти пока не спешат этого делать. Об этом сообщает Reuters на основании информации, полученной из многочисленных источников.

Отмечается. что официальный Дамаск не хочет быть втянут в войну на Ближнем Востоке, а также дестабилизации внутри страны из-за всплеска межконфессиональной вражды.

В публикации отмечается, что собеседниками агентства стали шесть официальных сирийских источников, два западных дипломата, европейский чиновник и представитель западной разведки. Все они утверждают: правительство Сирии тщательно взвешивает вопрос, но колеблется.

При этом спецпосланник США по Сирии Том Баррак опроверг информацию, что Вашингтон якобы побуждает Сирию к отправке своих сил в Ливан. «Сообщения о том, что Соединенные Штаты побуждают Сирию к отправке войск в Ливан, ложны и неточны», — написал Баррак в соцсети Х.