Госдеп предупреждает посольства

Госдепартамент предписал всем посольствам США подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию американского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в публикации, «Госдепартамент распорядился, чтобы все дипмиссии США по всему миру незамедлительно провели оценку ситуации в сфере безопасности, сославшись на «сложившуюся и развивающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и ее возможные последствия».

Как пояснило издание, госсекретарь США Марко Рубио предписал американским дипломатам сформировать спецгруппы по выявлению возможных угроз и разработке планов реагирования на них.

Как отмечает издание, «это первый раз, когда всем дипмиссиям [США] по всему миру было предписано пересмотреть меры безопасности в связи с войной в Иране».