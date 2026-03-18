Военные эксперты Украины помогают странам Залива

В странах Ближнего Востока сейчас находится 201 украинский военный эксперт и еще 34 «готовы к развертыванию». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Великобритании во вторник, 17 марта.

По его словам, речь идет о военных специалистах, которые знают, как защищаться от беспилотников типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину.

«Наши команды уже прибыли в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, а также направляются в Кувейт. Мы работаем и с другими странами, соглашения уже заключены…» - сказал Зеленский, добавив, что принял решение об отправке экспертов в ответ на просьбу партнеров Украины, в том числе США.

В то же время Зеленский призвал союзников не забывать о его стране в условиях войны на Ближнем Востоке и предупредил об угрозе, которую представляет сотрудничество России и Ирана.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, пообещал, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от войны в Украине.

По итогам переговоров в Лондоне Стармер и Зеленский подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в области безопасности и обороны, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

В декларации говорится, что страны будут работать над развитием совместной оборонно-промышленной и технологической экосистемы. Сотрудничество может включать создание производственных линий, исследования и разработки, интеграцию цепочек поставок оборонной продукции и развитие промышленных партнерств.