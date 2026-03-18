Удар по командному центру КСИР в Тегеране

В Тегеране во вторник утром был нанесен удар по стратегическому командному центру «Имам Хади», входящему в структуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Мухаммад Расулуллах».

По сообщениям иранских пабликов, в результате атаки комплекс получил серьезные повреждения, утверждается, что число погибших может достигать 150 человек.

Сообщается, что подразделения, базировавшиеся в этом центре, были задействованы в обеспечении безопасности и подавлении протестов в западных и северо-западных районах Тегерана. Центр «Имам Хади» является одним из четырех основных формирований КСИР в иранской столице.