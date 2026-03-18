Венгрию уговорили. Кредит Украине согласовали

Страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине кредита в €90 млрд, преодолев вето Венгрии, решение не будет пересмотрено. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на анонимный источник в Брюсселе.

17 марта Украина согласилась принять финансовую и техническую помощь ЕС для восстановления нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Венгрия блокировала выделение кредита, настаивая на возобновлении транзита российской нефти, который прекратился после российских ударов по трубопроводной системе. Будапешт обвинял Киев в намеренной остановке поставок. Орбан, в частности, предупреждал, что Венгрия будет блокировать любые решения Евросоюза в поддержку Украины, пока транзит по «Дружбе» не будет восстановлен. Киев, в свою очередь, настаивал, что остановка поставок вызвана исключительно техническими причинами.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта заявил, что ремонтные работы на перекачивающей станции «Броды» близки к завершению. По его словам, станция возобновит работу примерно через полтора месяца.

Лидеры ЕС согласовали кредит Украине еще в декабре 2025 года, но для финальной выплаты требовалось принятие дополнительного законопроекта, который и блокировала Венгрия.