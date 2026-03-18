В Иране новый поворот: правление муллократии заканчивается!

Во вторник, 17 марта, в Иране отмечали Чахаршенбе Сури («огненный» праздник, отмечаемый в последнюю среду перед Новрузом). Иранские телеграм-каналы пишут, что в Тегеране и Гохардаште (Кередж) граждане организовали массовые собрания на улицах.

Участники выкрикивали лозунги о фактическом конце «власти аятолл».

Также сообщается, что в Тегеране произошла стычка между силовиками и празднующими Чаршанбе-Сури. На распространенных видеокадрах видно, как автомобиль спецподразделения пытается приблизиться к собравшимся людям и разогнать их.