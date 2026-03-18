Лига чемпионов: «Реал» с «ПСЖ» выиграли в Англии и вышли в четвертьфинал

Определились первые четыре четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов.
Подошла к концу норвежская сказка «Буде-Глимта». В Лиссабоне «Спортинг» разгромил северян со счетом 5:0 и выиграл с общим результатом 5:3.
Гонсалу Инасиу открыл счет на 34-й минуте. Педру Гонсалвеш удвоил преимущество португальской команды на 61-й минуте, а на 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти. Игра перешла в дополнительное время. Максимилиано Араухо на 92-й минуте забил четвертый мяч лиссабонцев. Ну а точку в матче поставил Рафаэл Нел, который отличился на 120+1-й минуте.
В четвертьфинале «Спортинг» сыграет с лондонским «Арсеналом», который прошел леверкузенский «Байер». Дома «Арсенал» выиграл 2:0, а общий счет - 3:1.
На 36-й минуте вингер «Арсенала» Эберечи Эзе открыл счет ударом с разворота из-за пределов штрафной площади. На 63-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество своей команды.
Мадридский «Реал» не только не упустил, но и упрочил добытое дома преимущество в три мяча над «Манчестер Сити». В Англии испанцы выиграли 2:1. Общий счет - 5:1.
На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку. На 22-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 42-й минуте Эрлинг Холанд забил ответный мяч «горожан». На 90+3-й минуте Винисиус оформил дубль.
В четвертьфинале «Реал» сыграет с сильнейшим в паре «Бавария» - «Аталанта».
Второй английской командой, вылетевшей из Лиги чемпионов во вторник, стал «Челси». «ПСЖ» вновь разгромил лондонцев - на этот раз на их поле. Французы выиграли 3:0, а общий счет - 8:2.
В начале встречи счет открыл Хвича Кварацхелия. На 15-й минуте вингер парижан Брэдли Баркола укрепил преимущество. На 62-й минуте нападающий французского гранда Сенни Маюлу довел счет до крупного.
В четвертьфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Галатасарай» - «Ливерпуль».