Лига чемпионов: «Реал» с «ПСЖ» выиграли в Англии и вышли в четвертьфинал

Подошла к концу норвежская сказка «Буде-Глимта». В Лиссабоне «Спортинг» разгромил северян со счетом 5:0 и выиграл с общим результатом 5:3.

Гонсалу Инасиу открыл счет на 34-й минуте. Педру Гонсалвеш удвоил преимущество португальской команды на 61-й минуте, а на 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти. Игра перешла в дополнительное время. Максимилиано Араухо на 92-й минуте забил четвертый мяч лиссабонцев. Ну а точку в матче поставил Рафаэл Нел, который отличился на 120+1-й минуте.

В четвертьфинале «Спортинг» сыграет с лондонским «Арсеналом», который прошел леверкузенский «Байер». Дома «Арсенал» выиграл 2:0, а общий счет - 3:1.

На 36-й минуте вингер «Арсенала» Эберечи Эзе открыл счет ударом с разворота из-за пределов штрафной площади. На 63-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество своей команды.