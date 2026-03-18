Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана

Политический раскол в Тегеране: президент Пезешкиан обвинил КСИР в предательстве и заговорил об отставке

главное на этот час
Эльяс Шафиев, собкор
02:50 1080

Иран охвачен беспрецедентным внутренним кризисом. На фоне ликвидации ключевых фигур режима президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан выступил с резкой критикой в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), назвав действия силовиков «безрассудными».

Как сообщает старший аналитик по Ирану израильского «14-го канала» Дрор Балазаде, ссылаясь на инсайдерские источники, в высших эшелонах власти Ирана происходят «настоящие потрясения». По данным эксперта, президент Пезешкиан крайне разъярен действиями гвардейцев и всерьез рассматривает возможность своей отставки.

Пезешкиан крайне разъярен действиями гвардейцев и всерьез рассматривает возможность своей отставки

Основной причиной конфликта стала гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Пезешкиан убежден: неспособность КСИР обеспечить безопасность чиновника такого ранга была не халатностью, а «преднамеренным шагом», направленным на физическое устранение политического конкурента руками внешних сил.

Источники Балазаде утверждают, что руководство КСИР не только удовлетворено смертью Лариджани, но уже подготовило план по нейтрализации его брата, чтобы окончательно зачистить политическое поле от влияния этой влиятельной семьи.

Ключевые выводы аналитика:

Трансформация режима: Иран стремительно переходит к формату радикального военного правления.

Роль преемника: Моджтаба Хаменеи в этой конфигурации рассматривается лишь как «марионетка» в руках генералитета КСИР.

Узурпация: Силовой блок фактически установил полный единоличный контроль над государственными процессами, игнорируя гражданские институты власти.

Ситуация в Тегеране остается крайне нестабильной, а возможный уход Пезешкиана может стать точкой невозврата для нынешней политической системы Ирана.

Абу-Даби. Ночная молитва женщин
Абу-Даби. Ночная молитва женщин объектив haqqin.az
03:41 99
Ракетный острел Израиля: разрушения, погибшие...
Ракетный острел Израиля: разрушения, погибшие... фото; видео
03:40 128
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана наша аналитика
17 мартa 2026, 18:28 9219
Вблизи Ормуза: США ударили 5000-фунтовыми бомбами по ракетным объектам Ирана
Вблизи Ормуза: США ударили 5000-фунтовыми бомбами по ракетным объектам Ирана обновлено 03:08
03:08 912
Политический раскол в Тегеране: президент Пезешкиан обвинил КСИР в предательстве и заговорил об отставке
Политический раскол в Тегеране: президент Пезешкиан обвинил КСИР в предательстве и заговорил об отставке главное на этот час
02:50 1081
Новые подробности ликвидации Али Лариджани
Новые подробности ликвидации Али Лариджани видео; обновлено 02:15
02:15 28535
Русские не вернутся…
Русские не вернутся… новый мир
17 мартa 2026, 22:47 5853
Ликвидация «Басиджа» продолжается
Ликвидация «Басиджа» продолжается обновлено 23:00
17 мартa 2026, 23:00 5820
От нефти до беженцев: как война в Иране бьет по Южному Кавказу
От нефти до беженцев: как война в Иране бьет по Южному Кавказу Carnegie
17 мартa 2026, 22:21 2844
Трамп: «Второго Вьетнама» не будет. Нефть скоро обрушится. Из Ирана «уйдем в ближайшем будущем»
Трамп: «Второго Вьетнама» не будет. Нефть скоро обрушится. Из Ирана «уйдем в ближайшем будущем»
17 мартa 2026, 21:32 2468
Громкая отставка в США. Трамп: «Хорошо, что он ушел»
Громкая отставка в США. Трамп: «Хорошо, что он ушел» обновлено 20:41
17 мартa 2026, 20:41 8986
