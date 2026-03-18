Политический раскол в Тегеране: президент Пезешкиан обвинил КСИР в предательстве и заговорил об отставке

Как сообщает старший аналитик по Ирану израильского «14-го канала» Дрор Балазаде , ссылаясь на инсайдерские источники, в высших эшелонах власти Ирана происходят «настоящие потрясения». По данным эксперта, президент Пезешкиан крайне разъярен действиями гвардейцев и всерьез рассматривает возможность своей отставки.

Иран охвачен беспрецедентным внутренним кризисом. На фоне ликвидации ключевых фигур режима президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан выступил с резкой критикой в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), назвав действия силовиков «безрассудными».

Основной причиной конфликта стала гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Пезешкиан убежден: неспособность КСИР обеспечить безопасность чиновника такого ранга была не халатностью, а «преднамеренным шагом», направленным на физическое устранение политического конкурента руками внешних сил.

Источники Балазаде утверждают, что руководство КСИР не только удовлетворено смертью Лариджани, но уже подготовило план по нейтрализации его брата, чтобы окончательно зачистить политическое поле от влияния этой влиятельной семьи.

Ключевые выводы аналитика:

• Трансформация режима: Иран стремительно переходит к формату радикального военного правления.

• Роль преемника: Моджтаба Хаменеи в этой конфигурации рассматривается лишь как «марионетка» в руках генералитета КСИР.

• Узурпация: Силовой блок фактически установил полный единоличный контроль над государственными процессами, игнорируя гражданские институты власти.

Ситуация в Тегеране остается крайне нестабильной, а возможный уход Пезешкиана может стать точкой невозврата для нынешней политической системы Ирана.