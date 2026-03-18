Война может оставить Россию без самолетов

По сообщению российских СМИ, речь идет в первую очередь о «расходных материалах» для самолетов. Если до войны против Ирана российские перевозчики получали необходимые запчасти по «серым» схемам через Дубай, то теперь «ситуация резко ухудшилась» и компании вынуждены перенастраивать поставки в обход санкций через менее «популярные» Китай и страны Центральной Азии.

Война против Ирана и перекрытие Ормузского пролива могут привести к перебоям поставок критически важных компонентов для гражданской авиации России.

Помимо этого, как утверждается, под удар попало обслуживание двигателей самолетов «некоторых» российских авиакомпаний, которое проводилось в Иране. Проблемы с двигателями у бортов российских перевозчиков обостряются: у Azur Air, самой крупной в РФ чартерной компании, с начала года произошла целая серия инцидентов с отказами и возгораниями этого ключевого агрегата. В результате Росавиация ограничила компании срок действия сертификата эксплуатанта до 8 июня 2026 года и пригрозила его аннулированием, если систематические нарушения не будут устранены.

Отмечается, что невозможность ремонта двигателей в Иране может коснуться популярных Boeing 737 и Airbus A320, которые активно используются российскими компаниями. В Иране обслуживанием самолетов из России занимались три местные фирмы, которые в 2025 году в Росавиации хвалили за высокое качество работы.

По словам специалиста по безопасности полетов Александра Романова, пока ситуация с запчастями для самолетов у российских перевозчиков остается «контролируемой». Он отмечает, что у компаний есть «запасные варианты и маршруты, по которым они везут необходимые им детали».

По подсчетам «Новой газеты Европа», с января по конец ноября 2025 года число инцидентов с самолетами российских авиакомпаний взлетело примерно в четыре раза год к году. Общее число случаев неисправностей, приводивших к отмене или экстренному прерыванию полета, превысило 800.