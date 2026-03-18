Сенегал лишен чемпионства в Кубке Африки, скандальный титул отдали Марокко

Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF) постановил, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций сборная Сенегала объявляется проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций с Марокко. Победа и чемпионский титул присуждены марокканцам.

Напомним, в финале, состоявшемся 18 января этого года, сборная Сенегала при счете 0:0 покинула поле на 90+8-й минуте после назначенного спорного пенальти в ее ворота.

Позднее лидер сенегальцев Садио Мане вернул футболистов на поле. Однако марокканец Браим Диас не реализовал пенальти.

Ну а на 4-й минуте дополнительного времени последовало наказание. Пап Гейе здорово пробил и вывел сборную Сенегала вперед. Этот единственный гол принес сенегальцам победу в финале.

Но марокканцы подали апелляцию из-за ухода соперника с поля. И вот спустя два месяца принято решение лишить Сенегал звания чемпиона.