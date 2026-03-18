Ракетный острел Израиля: разрушения, погибшие...

Около полуночи из Ирана в сторону Израиля были запущены ракеты. Корпус стражей исламской революции объявил об «акции мести» за смерть Али Лариджани, пишут израильские СМИ.

Железнодорожная станция в Тель-Авиве повреждена в результате падения частей и обломков боеприпасов после ракетного залпа из Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, в районе железнодорожной станции есть «сильные разрушения».

Кроме того, по данным Kan, серьезный ущерб отмечается в результате падения обломков ракет после залпа из Ирана в нескольких других районах в окрестностях Тель-Авива.

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Самарии, Лахише и др. Два человека погибли в Рамат-Гане, где в результате обстрела в значительной степени разрушено здание.

Погибли пожилые мужчина и женщина (примерно 70 лет). Полиция Израиля сообщила, что пять человек получили легкие ранения.