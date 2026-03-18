Абу-Даби. Ночная молитва женщин

Бурдж-Калауия (Ливан). После израильского удара по медицинскому центру. Авиаудар привел к гибели 12 медицинских работников, включая врачей, медсестер и фельдшеров
Тегеран (Иран). Мужчина проходит мимо огромного рекламного щита с изображениями иранских ракет
Будапешт (Венгрия). Митинг в поддержку лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяры
Сеул (Южная Корея). Активист в маске, изображающей президента Дональда Трампа, держит плакат со слоганом «Нет» во время митинга против требования США о размещении войск Южной Кореи в Ормузском проливе
Рим (Италия). Участница демонстрации в поддержку кампании «Нет» в преддверии референдума в Италии о судебной реформы, а также акции протеста против внешней политики правительства премьер-министра Джорджии Мелони
Абу-Даби (ОАЭ). Женщины молятся в Большой мечети шейха Заида в ночь Лайлат аль-Кадр, одну из самых священных ночей мусульманского месяца Рамадан
Весна в Крыму. Кот в поселке Симеиз