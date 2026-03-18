Три новые бесплатные медицинские услуги в Азербайджане

Согласно принятой поправке, в целях усиления медицинского обслуживания лиц с врождёнными тяжёлыми нарушениями слуха в перечень услуг для пользователей кохлеарных имплантов включены 3 новые медицинские услуги. К ним относятся настройка, обновление и замена речевого процессора кохлеарного импланта.

Как сообщает haqqin.az, внесены изменения в «Перечень услуг обязательного медицинского страхования», утверждённый Постановлением № 5 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 10 января 2020 года.

Таким образом, по истечении 1 года использования кохлеарного импланта услуга по настройке речевого процессора будет предоставляться 4 раза за счёт обязательного медицинского страхования. Данная услуга позволит адаптировать устройство к индивидуальным потребностям пользователя, оптимизировать слуховые характеристики и повысить эффективность процесса реабилитации.

Одновременно с этим в систему обязательного медицинского страхования также включена замена старых речевых процессоров, использовавшихся не менее 5 лет, на новые модели с более современными технологическими возможностями. Это изменение существенно улучшит качество слуха и расширит возможности повседневного общения.

Кроме того, в рамках соответствующих нормативных актов в Пакет Услуг включена услуга замены устаревших и технически непригодных для использования речевых процессоров на новые процессоры той же модели.

Принятые решения направлены на обеспечение долгосрочной и непрерывной медицинской поддержки людей, использующих кохлеарные импланты, а также на их более активную интеграцию в общественную жизнь.