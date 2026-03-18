Депутат Гасангулиев требует объяснений из-за дронов в небе над Баку

Информация о полетах беспилотных летательных аппаратов в небе над Баку стала предметом обсуждения в Милли Меджлисе. Как сообщает modern.аz, эту тему на заседании парламента поднял депутат Гудрат Гасангулиев.

Парламентарий напомнил, что вопросы обеспечения национальной безопасности в информационном пространстве четко прописаны в законе «Об информации, информатизации и защите информации». По его словам, отсутствие оперативных официальных комментариев по событиям, вызывающим широкий общественный резонанс, создает почву для дезинформации.

«Когда о подобных инцидентах не предоставляется своевременная информация, это приводит к распространению многочисленных слухов. К сожалению, значительная часть этих домыслов направлена на дискредитацию государства и государственных органов», — сказал депутат.

Гасангулиев призвал профильные ведомства ответственно подходить к своим обязанностям и вовремя информировать граждан, чтобы пресекать любые спекуляции. В завершение своего выступления он попросил Аппарат Милли Меджлиса направить его обращение в Министерство обороны в качестве депутатского запроса, чтобы ведомство внесло ясность в ситуацию для общественности.