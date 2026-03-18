Атакованы посольство США и австралийская база

В ночь на среду посольство США в Ираке в очередной раз подверглось ракетно-дроновым атакам, сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах. Журналисты агентства также слышали взрывы вблизи посольства, расположенного в сильно укрепленной Зеленой зоне Багдада.

Американское посольство в Багдаде уже неоднократно с начала войны подвергалось нападениям проиранских группировок в Ираке. 14 марта посольство обратилось к американским гражданам с категорической рекомендацией немедленно покинуть Ирак и не приближаться к американским дипучреждениям в этой стране.

Накануне источники Reuters сообщили, что три взрывоопасных дрона также атаковали американский дипломатический объект рядом с международным аэропортом Багдада, что привело к активации системы ПВО C‑RAM.

В то же время премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что рядом с австралийской базой в Объединенных Арабских Эмиратах упал иранский снаряд. Он не уточнил тип боеприпаса. По словам Албанезе, снаряд упал 17 марта рядом с базой Аль-Минхад. «Могу подтвердить, что никто из австралийских военнослужащих не пострадал и все в абсолютной безопасности», — заявил журналистам премьер-министр, добавив, что на базе незначительно пострадали жилой корпус и медпункт.

База Аль-Минхад расположена в 24 км к югу от Дубая. С 2003 года на ней размещаются австралийские военные, она служит главным центром координации австралийских операций на Ближнем Востоке. По данным австралийской армии, в любое время на базе находятся до 80 австралийцев, сообщает AFP.

Минобороны Саудовской Аравии заявило о перехвате баллистической ракеты, направлявшейся в сторону провинции Аль-Хардж, передает Al Jazeera. По данным ведомства, обломки упали недалеко от авиабазы принца Султана — стратегического военного объекта, используемого ВВС США. Сама база не получила никаких повреждений. Официальный представитель ведомства генерал-майор Турки Аль-Малики заявил, что в Восточном административном округе страны перехвачены и уничтожены четыре беспилотника.