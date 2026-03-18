«Сухой закон» в Дамаске

В Дамаске введены ограничения на продажу алкоголя. Теперь продавать спиртные напитки можно будет только в районах, компактно заселенных христианами.

В столице Сирии полностью запретили продажу алкоголя в ресторанах и ночных клубах, обозначив в качестве причины такого решения «многочисленные жалобы и просьбы со стороны местных жителей пресечь действия, нарушающие общественную мораль».

Алкоголь можно будет продавать только в специально предназначенных для этого торговых точках при наличии выданного властями разрешения. Реализующие алкоголь магазины должны находиться на расстоянии более 75 метров от мечетей, церквей, школ и кладбищ и более 20 метров от полицейских участков и правительственных зданий.

Магазинам, которые сейчас торгуют спиртным, предоставили срок в 3 месяца, чтобы привести свой бизнес в соответствие с новым законом.