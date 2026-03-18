Иран благодарит Азербайджан

Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь. Это вторая по счету гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном в Иран. Об этом заявил журналистам посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.
Посол поблагодарил правительство и народ Азербайджана. «В такой ситуации Азербайджан уделил внимание Ирану, оказал помощь братьям и сестрам. Это исходит из нашей общей культуры, мы помогаем друг другу в трудной ситуации. Впереди праздники Рамазан и Новруз. Оказание помощи в такой день - позитивный шаг», - сказал Демирчилу.
На основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, 18 марта 2026 года в Иран отправлена очередная гуманитарная помощь для обеспечения текущих нужд соседнего и дружественного иранского народа.
Гуманитарная помощь, отправляемая в Иран, включает различные продовольственные товары, медикаменты и медицинские принадлежности общим объемом 82 тонны. Из них 76 тонн составляют продукты питания, 4 тонны — медикаменты и 2 тонны — медицинские принадлежности.
Помощь отправляется пятью грузовыми автомобилями (ТIR).
С учетом того, что помощь отправляется в преддверии праздника Новруз, грузовики везут соответствующие праздничные подарки и продукты.