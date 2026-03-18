Иран благодарит Азербайджан

Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь. Это вторая по счету гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном в Иран. Об этом заявил журналистам посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

Посол поблагодарил правительство и народ Азербайджана. «В такой ситуации Азербайджан уделил внимание Ирану, оказал помощь братьям и сестрам. Это исходит из нашей общей культуры, мы помогаем друг другу в трудной ситуации. Впереди праздники Рамазан и Новруз. Оказание помощи в такой день - позитивный шаг», - сказал Демирчилу.