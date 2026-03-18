Алиев созвонился с канцлером Германии: что обсудили?

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе беседы была выражена обеспокоенность продолжающейся напряжённостью на Ближнем Востоке, а также состоялся обмен мнениями о её возможном влиянии на регион Южного Кавказа.

Мерц приветствовал продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув его значение для региональной стабильности.

Лидеры также обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы расширения сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом.