Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,03 или 0,94% - до $108,16.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $103,31.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $1,01 или 0,95% - до $104,3 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).