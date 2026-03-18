Россия пытается удержать Иран на плаву в борьбе против США и Израиля и затянуть войну, которая выгодна ей в военном и экономическом плане, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что сотрудничество между ними усилилось с первых дней войны.

Источники рассказали, что Москва предоставляет Ирану спутниковые снимки и компоненты для дронов «Шахед», которые улучшают их связь, навигацию и целеуказания, чтобы помочь наносить удары по американским войскам в регионе. Кроме того, она делится опытом применения дронов в Украине и даже подсказывает, сколько беспилотников следует использовать в операциях и с каких высот наносить удары.

По словам источников, поддержка РФ помогла Ирану в недавних ударах по американским радиолокационным системам, включая дорогостоящие THAAD.