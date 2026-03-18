Иранские элиты в панике: Убили и спикера парламента?

Также сообщается об ударе американо-израильской коалиции по подземному складу ракет в районе Ормузского пролива, где хранилось более 200 баллистических ракет «Хорремшехр». Отмечается, что для удара использовались противобункерные бомбы.

Поступают сообщения о том, что спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возможно, стал целью попытки ликвидации в районе Зафарание в Тегеране.

Иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом The New York Times (NYT) сообщили два иранских чиновника.

Один из них рассказал о звонках других чиновников, которые задавались вопросом, кто станет следующей целью атак. По словам второго собеседника NYT, все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут.

Знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal утверждают, что сотрудники израильской разведки начали звонить отдельным командирам, называя их имена и угрожая им и их семьям, если они останутся в стороне в случае восстания. Газета приводит диалог между одним из высокопоставленных начальников иранской полиции и агентом израильской разведслужбы «Моссад».

Кроме того, как пишет WSJ со ссылкой на местных жителей, в Тегеране сотрудники сил безопасности перемещаются в жилые дома, а проживающие там люди эвакуируются, чтобы избежать ударов. Из документов, с которыми ознакомилась WSJ, следует, что Израиль атакует объекты, где, по данным разведки, сосредоточились сотрудники иранских спецслужб и военные.