Дроны атаковали Краснодар: загорелся медцентр, есть погибший

После атаки Наумов рекомендовал не отправлять детей на занятия.

Также, отметил мэр, при отражении атаки обломки дронов повредили кровлю медцентра и линию электропередачи. Идет ликвидация последствий, в одном из микрорайонов частично отключено электричество.

По его словам, украинский БПЛА повредил квартиру в многоэтажке, начался пожар, его потушили, однако житель погиб.

Беспилотники в ночь на 18 марта атаковали Краснодар, погиб один человек, загорелись медцентр и ЛЭП, сообщил мэр города Евгений Наумов.

Беспилотники атаковали многоквартирные жилые дома в Краснодаре (Россия) ночью на 18 марта. Один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Прикубанском внутригородском округе Краснодара вражеский БПЛА повредил квартиру многоэтажного дома. В результате чего возник пожар, он потушен. Житель данной квартиры, к сожалению, погиб», — уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале.

Обломки БПЛА также обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов в Прикубанском округе и на балконе дома в Западном округе. Пострадавших по этим адресам нет.

В Краснодаре и Краснодарском крае продолжает действовать угроза атаки БПЛА, предупредил Наумов.