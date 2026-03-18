Кто придет вместо Лариджани?

После убийства секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани его пост может занять представитель жесткой линии в правительстве Саид Джалили, который сейчас является членом Совета по целесообразности принимаемых решений, пишут зарубежные СМИ.

Джалили ранее занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана в 2007–2013 годах; в тот период он также был главным переговорщиком страны по ядерной программе.

На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что убийство Лариджани «не повлияет на устойчивость власти» в Исламской Республике. По его словам, американцы и израильтяне «до сих пор не осознали, что ИРИ обладает мощной политической структурой», а «ключевым фактором остается прочность самой системы, а не отдельные личности».