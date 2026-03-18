Президент Кубы обещает сражаться до конца

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поклялся в «несокрушимом сопротивлении» перед лицом угроз президента США Дональда Трампа.

США почти ежедневно угрожают силовым свержением власти на Кубе, однако «в случае худшего сценария они столкнутся с несокрушимым сопротивлением», заявил он.

«Они (США) намереваются и объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, имущество и даже саму экономику, которую они стремятся задушить, чтобы заставить нас (кубинцев) сдаться. Только так мы можем объяснить ожесточенную экономическую войну, которая ведется в качестве коллективного наказания против всего населения», — написал Диас-Канель в соцсети X.