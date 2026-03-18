Израиль видит в Иране достойных лидеров. Разговор «Моссада» с КСИР

В Иране существуют потенциальные лидеры, способные изменить курс страны после смены руководства. Об этом постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил в интервью CNN.

При этом он не назвал конкретные имена.

«Сегодня в Иране есть потенциальные лидеры, которые могут повести нацию в правильном направлении, использовать ресурсы для процветания, для развития инфраструктуры, а не посылать баллистические ракеты всем своим соседям и не перекрывать Ормузский пролив», - сказал он.

Данон отметил, что дипломатическое урегулирование станет возможным, если новое руководство будет готово изменить политику Тегерана.

«Если появится возможность, и мы увидим кого-то, кто действительно готов изменить курс... Мы верим в дипломатию и понимаем, что следующим этапом после того, как мы переориентируем этот режим, будет использование дипломатии и мирных мер», - добавил он.

Отметим, что на днях газета The Wall Street Journal проанализировала и опубликовала содержание одного из телефонных звонков между высокопоставленным военным командиром КСИР, имя которого не называется, и сотрудником израильской внешней разведки «Моссад».

Согласно этому отчету, спецслужбист «Моссада» во время звонка на фарси предупреждает командира: «Ты меня слышишь? Мы знаем о тебе все. Ты в нашем черном списке, и у нас есть вся твоя информация».

Командир коротко отвечает: «Хорошо».

Далее сотрудник «Моссада» подчеркивает: «Я звоню, чтобы заранее предупредить тебя, что ты должен быть на стороне своего народа. И если ты этого не сделаешь, твоя судьба будет как у твоего лидера».

В ответ командир говорит: «Брат, клянусь Кораном, я не твой враг. Просто, пожалуйста, помогите нам».

Содержание разговора было опубликовано в среду, 18 марта.