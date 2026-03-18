Киев и Лондон создают оборонный альянс

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква заявил, что подписание 17 марта Декларации об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности фактически означает создание оборонного альянса между Украиной и Великобританией. Об этом Жовква рассказал на своей странице в Facebook.

Документ накануне подписали в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Согласно договоренностям, Украина делится своим уникальным боевым опытом, технологиями и решениями, а Великобритания – инвестирует, помогает масштабировать производство и в свою очередь усиливает поставки своих дальнобойных средств.

«Наши страны будут анализировать возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ. Параллельно Великобритания будет рассматривать наиболее эффективные механизмы для увеличения объемов производства и поддержки таких решений. Речь идет уже не об отдельных поставках, а о построении совместной оборонно-промышленной экосистемы», – пояснил Жовква.