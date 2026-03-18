Трамп переформатирует отношения с Москвой

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность переформатирования отношений с М осквой, пишет Politico. По данным издания, в Белом доме считают, что если стимулировать Россию закончить войну в Украине и вернуть Кремль в экономическое сотрудничество с Западом, это может изменить глобальный баланс сил и ослабить влияние Пекина.

В частности, обсуждается идея экономических стимулов и инвестиций, которые могли бы сблизить Москву с Вашингтоном.

При этом в Украине к такой стратегии относятся скептически. Источники отмечают, что подобные попытки уже были в прошлом и не дали результата, а союз России и Китая остается устойчивым.

Эксперты также сомневаются в успехе такого подхода: по их мнению, максимум, на что можно рассчитывать — это ограниченное сотрудничество, а не разрыв Москвы с Пекином.