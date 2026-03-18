МИД Ирана о состоянии здоровья Моджтабы

«Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии», - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее сообщалось о том, что Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву.