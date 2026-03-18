Иракцы с курдами договорились о нефти

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения о возобновлении экспорта нефти в турецкий энергетический центр Джейхан, сообщил агентству Rudaw курдский депутат иракского парламента Шерван Дубардани. Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани позднее подтвердил эту информацию.

Гани уточнил, что поставки возобновятся утром в среду — в 10:00 по местному времени (11:00 по Баку).

Стороны также договорились о мерах безопасности для защиты нефтяных месторождений и обеспечения непрерывности экспортных операций, сообщило правительство Курдистана.

Нефтепровод «Киркук — Джейхан» — главный экспортный трубопровод северного Ирака, по которому нефть из района Киркука идет в турецкий порт Джейхан на Средиземном море. Поставки были приостановлены в начале этого месяца.